В NASA отказались покупать места на российских "Союзах", астронавты пересаживаются на новые Dragon и Boeing

Американское аэрокосмическое агентство NASA не планирует после 2019 года покупать у "Роскосмоса" места на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС на орбиту Земли. Об этом сказал представитель агентства NASA Кирк Ширман на конференции, посвященной предстоящему пуску к МКС корабля Dragon компании SpaceX, передает Space News.

Читайте такжеТрамп подписал распоряжение о возобновлении полетов человека на Луну

"Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов", - сказал представитель агентства NASA. По его словам, в распоряжении NASA уже есть места для полета американских астронавтов на "Союзах" до первой половины 2019 года.

Читайте такжеСаудовская Аравия инвестирует $1 миллиард в космический туризм‍

"Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет", - заявил Ширман. Он добавил, что не исключает покупку дополнительных мест на "Союзах", в случае, если создаваемые компаниями SpaceX и Boeing корабли не будут готовы в срок.

Компания SpaceX запланировала первый беспилотный полет Dragon 2 к МКС на апрель 2018 года, первый испытательный полет с экипажем — на август того же года. Boeing рассчитывает отправить свой корабль Starliner в марте в автономном режиме и в ноябре — с астронавтами.