"Не в ту сторону": Роскосмос озвучил официальную причину падения российских спутников в Атлантический океан

Авария разгонного блока (РБ) "Фрегат" с 19 спутниками, который был запущен с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б" 28 ноября 2017 года, произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов, передает "ТАСС".

"При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки", - сказал Иванов.

Комиссия госкорпорации под руководством замдиректора ЦНИИмаш завершила расследование вчера 11 декабря. По ее результатам никаких замечаний к работе космодрома не было. Кроме того, "Союз", "Фрегат" и его составные части, а также двигательная установка отработали согласно заложенному алгоритму.

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Однако, как заявил первый замглавы "Роскосмоса", из-за совокупности указанных причин "в момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса". "Фрегат" начал разворот, но не успел его сделать, поскольку включился маршевый двигатель. Он придал импульс при неверно ориентированном блоке и "Фрегат" начал падать.

"Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП - системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад", - сказал Иванов.

Как сообщал УНИАН, ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты. Однако затем аппараты не вышли на целевую орбиту и упали в Атлантический океан.