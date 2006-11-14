Мирный атом по-ирански опережает прогнозы

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на одном из иранских ядерных объектов следы плутония и урана, обогащенных до той степени, которую требует производство ядерного оружия. Такой вывод содержит опубликованный сегодня доклад организации, выдержки из которого опубликовало агентство Associated Press.

В четырехстраничном документе, подготовленном для встречи совета директоров МАГАТЭ, которая состоится на следующей неделе, утверждается, что на свалке радиоактивных отходов близ одного из иранских ядерных объектов были зафиксированы следы присутствия высокообогащенных изотопов плутония и урана. В связи с этим, отмечается в докладе, МАГАТЭ по-прежнему не может подтвердить заявления Тегерана об исключительно мирном характере иранской ядерной программы и требует от руководства исламской республики официальных разъяснений. "Агентство по-прежнему не может подтвердить, что в Иране не ведутся секретные ядерные разработки, что необходимо для того, чтобы признать ядерную программу мирной", - говорится в докладе.

Отметим, что сообщения о докладе МАГАТЭ появились спустя несколько часов после того, как президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад заявил, что Иран планирует запустить 60 тыс. новых центрифуг и уже к концу марта 2007 г. закончить экспериментальную часть и выйти на промышленные масштабы обогащения ядерного топлива. Западные специалисты полагали, что этот процесс займет не менее 3-5 лет.

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