Mitsubishi показала европейскую версию Outlander (фото)

Компания Mitsubishi Motors распространила первые фотографии европейской версии кроссовера Outlander. Напомним, что прототип этой модели был представлен в октябре на Парижском автосалоне, а продажи серийных автомобилей начнутся лишь весной 2007 года.

От своих японских и американских собратьев Mitsubishi Outlander в европейской спецификации отличается немного иным, более стильным и выразительным дизайном передней части кузова. Здесь появилась новая решетка радиатора с хромированными вставками и оригинальное оформление логотипа в стиле других европейских моделей этой марки. Интерьер автомобиля, по предварительным сведениям, остался неизменным.

Как ожидается, в Европе Outlander будет продаваться в первую очередь с 2,4-литровым бензиновым мотором и с 2,0-литровым турбодизелем, который Mitsubishi закупает у Volkswagen. Чуть позже линейка двигателей пополнится 220-сильным бензиновым V6, который сейчас устанавливается только на американскую версию кроссовера.

Цены на Mitsubishi Outlander в Европе пока не объявлены.

Лента.ру