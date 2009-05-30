Обама объявил о создании спецотдела по кибербезопасности США

Президент США Барак Обама объявил о плане обеспечения кибербезопасности страны. По словам американского президента, отныне цифровая инфраструктура становится "стратегическим национальным ресурсом". При Белом доме будет создан специальный отдел по кибербезопасности, а его руководителя Б.Обама назначит лично, передает Би-би-си. Как пояснил президент, "киберугроза становится одним из самых серьезных испытаний для экономики и национальной безопасности США".

В последнее время различные американские ведомства все чаще заявляют о хакерских атаках извне и компьютерном шпионаже. В начале апреля с.г. местные СМИ писали о том, что хакеры из Китая, России и других стран проникли в системы управления электроэнергетикой страны. Спустя две недели СМИ сообщили о том, что кибершпионам удалось взломать защиту самого дорогостоящего проекта Минобороны США - разработки истребителей пятого поколения F-35.

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