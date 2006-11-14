Новый рейтинг самых надежных автомобилей от Consumer Reports

Авторитетная американская потребительская организация Consumer Reports опубликовала новый рейтинг самых надежных автомобилей 2006 года. По традиции, победу в общем зачете по количеству "лучших" одержал крупнейший автомобилестроитель Японии компания Toyota. Из 47 самых надежных машин разных категорий 21 автомобиль носит имя Toyota. Еще 11 "лучших" выпущено заводами Honda. К радости американских производителей, их обычно слабые позиции в рейтинге надежности постепенно начинают улучшаться.

По мнению Consumer Reports, самыми надежными из всех стали в 2006 году автомобили Honda Fit, победивший в группе компактных автомобилей, Toyota Highlander, занявший первое место в классе средних внедорожников-гибридов, седан Ford Fusion и Pontiac Vibe - лучший из автомобилей повышенной вместимости.

Судя по рейтингу, составленному на основе предпочтений читателей журнала Consumer Reports, больше всего американцы доверяют японским производителям машин, а меньше всего - европейским. Если на японские компании пришлось 39 машин из 47 "лучших", то американцам досталось всего шесть позиций, а европейцы получили всего одну, еще одно место в рейтинге досталось южнокорейской компании Hyundai.

Например, в рейтинг не попало ни одного автомобиля Mercedes. Вообще американо-европейскому концерну DaimlerChrysler не удалось попасть в рейтинг лучших, зато его новый автомобиль Caliber назвали одним из "самых больших разочарований года". В своеобразном антирейтинге надежности Mercedes занял 8 позиций, а европейские производители всего получили 20 строк. Столько же самых неудачных машин 2006 года создали и американские производители. Подобное распределение мест уже давно не удивляет ни потребителей, ни экспертов. Американские компании продолжают отдавать свой рынок японским конкурентам. За первые 10 месяцев 2006 года общая доля GM, Ford и Chrysler снизилась на 3,1 процентного пункта до 56,9%. Toyota и Honda, напротив увеличили свою долю на 2,6 пункта до 24,3%.

Ухудшились позиции европейских автопроизводителей. Единственным представителем Старого света в рейтинге надежности оказалась компания BMW. Что касается американских компаний, то для них результаты этого года скорее позитивные. Несмотря на скромное представительство в рейтинге надежности американские компании добились значительного прогресса. Так, в список попали три седана Ford: Fusion, Mercury Milan и Lincoln Zephyr. При этом в рейтинге нет ни одного пикапа или джипа Ford, а этот сегмент традиционно считается самым сильным у Ford. Зато Ford Fusion был удостоен титула "самой впечатляющей новинки 2007 года". Также Ford Fusion и Ford Mercury Milan вошли в число самых надежных семейных автомобилей вместе с главными конкурентами - Toyota Camry и Honda Accord.

Lexus SC стал самой надежной спортивной машиной. Toyota Land Cruiser эксперты признали наиболее надежным внедорожником. Также в группу надежных внедорожников попали новые версии моделей Chevrolet Tahoe и Yukon от GM. Американским автомобилям доверяют почти так же, как популярным японским моделям - Land Cruiser, Lexus LX и Sequoia. Lexus ES350 и Lexus LS (2006 года) заслужили доверие автолюбителей, предпочитающих модели премиум-класса.

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