Россия неудачно запустила ракету: спутник "Метеор" не выходит на связь (фоторепортаж)

Телеметрическая информация со спутника "Метеор-М" №2-1, запущенного во вторник с российского космодрома "Восточный", до сих пор не поступает.

Не исключено возникновение проблемы с маршевым двигателем разгонного блока "Фрегат", который должен вывести "Метеор" и другие спутники на орбиту. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли, передает "ТАСС".

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"Связи с аппаратом "Метеор" до сих пор нет, телеметрия не поступает. Возможно, возникла проблема с маршевым двигателем разгонного блока "Фрегат", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, если первое включение маршевого двигателя "Фрегата" не произошло, то спутник "Метеор" мог упасть в океан. "Если не произошло второе включение этого двигателя, то аппарат может находиться на нерасчетной орбите", - уточнил источник.

Как сообщалось, 28 ноября состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки со стартового комплекса космодрома "Восточный".