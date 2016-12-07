В России назвали причину крушения космического грузовика "Прогресс"

В Центре управления полетами объяснили, почему космический грузовик "Прогресс МС-04" не вышел на нужную орбиту.

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"Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-04" не вышел на орбиту ИСЗ из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя на 383 секунде полета", - говорится в сообщении Центра, передает ТАСС.

Напомним, российский космический грузовой корабль "Прогресс МС" разбился. Его обломки вероятно упали в Туве. Сейчас организованы поиски обломков космического грузовика. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-У" с "Прогрессом" стартовала с Байконура, произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты. На борту корабля 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.