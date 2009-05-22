Как узнать, что сотрудник незаметно готовится к увольнению

Компания Google решила бороться с "утечкой мозгов" с помощью математических предсказаний, сообщает The Wall Street Journal.

Алгоритм, разработанный программистами крупнейшего в мире поискового сервиса, позволяет узнать, кто из более чем двадцати тысяч сотрудников компании незаметно готовится к увольнению. Детали алгоритма не раскрываются.

Руководство поисковика считает, что одна из основных причин, по которым Google теряет сотрудников заключается в том, что они разочарованы в своем будущем в компании. Новые сотрудники уверены, что с началом финансового кризиса не добьются тех вершин, которых добились люди, пришедшие на работу раньше них. Кроме того персонал жалуется на "бесчеловечность" корпоративной политики Google, не уделяющей достаточного внимания каждому сотруднику по отдельности.

Компания планирует бороться с негативными настроениями среди сотрудников с помощью постоянной работы над инновациями – считается, что увлеченность персонала поможет ему остаться в команде разработчиков Google.

Лента.ру