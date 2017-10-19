Не кусает и не линяет: китайские инженеры разработали робота-собаку, которым можно управлять по Wi-Fi (видео)

Китайские инженеры создали идеальную собаку - она не кусает, не линяет и не грызет тапки. К тому же робо-псом можно управлять через Wi-Fi, говорится в сюжете ТСН.

Лайка-Гоу - четвероногий робот, названный в честь породы, которая еще раньше человека попала в космос.

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Китайским инженерам удалось достичь чрезвычайной стабильности: железная собака не падает даже от пинка. Весит более 20 килограммов и стоит около 30 тысяч долларов.

В то же время о практической пользе своего изобретения механики молчат. Впрочем на видео-презентации робота видно, что использовать его можно, в частности, для доставки предметов на его спине или как тягач.

Как сообщал УНИАН, ранее в Японии состоялась первая в истории битва человекоподобных роботов. В поединке между американским и японским образцам победил первый.