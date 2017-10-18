В Японии состоялась первая в истории битва человекоподобных роботов (видео)

17 октября состоялась первая битва человекоподобных роботов. На поле боя встретились американский и японский БЧР. Битва завершилась победой американцев. Об этом пишет Znaj.ua.

Дуэль проходила в Японии и состояла из двух частей, в которых приняло участие два американских робота и один японский. Для победы в каждом раунде нужно было, чтобы один из БЧР упал, отключился, или сдался сам пилот.

И хотя японский боец Kuratas выиграл в первом раунде, борясь со старой версией американского БЧР Iron Glory, специально сделанного под рукопашный бой робота ему не удалось одолеть.

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Битва продолжалась два раунда, и под конец первого, японский Kuratas просто отключился, это считается за поражение в первом раунде. Во втором американский робот применил гидравлическую клешню и цепную пилу, с помощью которой отпилил руку противнику. По итогам боя, американцы официально стали победителями в первой дуэли БЧР.