СМИ рассказали о хакерах из КНДР, которые воруют миллионы долларов и до сих пор не наказаны

На Северную Корею работают свыше 6 тысяч хакеров, они воруют миллионы долларов и до сих пор не наказаны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на выводы американских и британских служб безопасности, как пишет 112.

"Северная Корея по-тихому развивает киберпрограмму, которая ворует миллионы долларов и доказывает, что в состоянии спровоцировать глобальный хаос", - говорится в статье издания.

Отмечается, что если за ядерную программу КНДР уже находится под международными санкциями, то за кибератаки Пхеньян не несет никакого наказания. Согласно информации издания, хакерские атаки - это идеальное оружие для изолированного Пхеньяна, который при этом не опасается за свою собственную инфраструктуру или военный ответ.

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Издание отмечает, что в 2016 г. севернокорейские хакеры украли из банка Бангладеша 81 млн долларов, в сентябре украли тайные военные документы Южной Кореи, которые включали совместные планы США и Южной Кореи в конфликте с КНДР.

Также издание добавило, что хакеры КНДР в прошлом году попытались украсть миллиард долларов из банка в США, но вызвали подозрение службы безопасности банка, сделав ошибку в правописании - хакеры написали fandation вместо foundation.

Как ранее сообщалось, Трамп заявил, что США могут применить военную агрессию в отношении КНДР только в совмещении с санкциями и дипломатическим давлением.

Напомним, в сентябре США ввели финансовые санкции в отношении восьми банков КНДР.