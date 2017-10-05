Новые смартфоны, ноутбук толщиной 1 см и умная экшн-камера: Google презентовала новинки (фото, видео)

4 октября в Сан-Франциско состоялась презентация новинок корпорации Google. Среди них – две новые модели смартфонов, ультратонкий ноутбук, «умные колонки» и камера с искусственным интеллектом, как пишет ТСН.

Pixel 2 и Pixel 2 XL

Новые модели телефонов получили название Pixel 2 и Pixel 2 XL. Прежде всего, они отличаются размером: экран первого смартфона имеет диагональ 5 дюймов и разрешение 1920×1080 пикселей, экран второго – 6 дюймов и 3200×1800 пикселей.

Также телефоны отличаются дизайном: в Pixel 2 остались рамки на экране, а в Pixel 2 XL «безрамочный» экран. Есть разница в цветах: Pixel 2 будет доступен в трех цветах - «голубой», «черный» и «чисто белый», Pixel 2 XL – в двух («просто черный» и «стильный черно-белый»).

Во всех остальных показателях новые смартфоны Google идентичны. Камеры телефонов имеют расширение 12,2 мегапикселя, объектив со светосилой f/1.8, оптическая стабилизация. Камеры оптимизированы для дополненной реальности.

Читайте такжеApple научила Siri гуглить: вместо Bing теперь будет использоваться Google

В обоих смартфонах нет порта для наушников — в комплекте будет адаптер USB-C; также можно подключить USB-C-наушники. Для обоих телефонов предусмотрены стереоколонки.

Экран смартфонов всегда включен, он показывает, какая музыка играет вокруг. Память: 64 и 128 гигабайт. Неограниченное облачное хранилище для фото и видео.

Цена Pixel 2 – от 649 долларов, Pixel 2 XL будет стоить от 849 долларов.

Ультралегкий ноутбук

Корпорация Google презентовала Pixelbook — ноутбук толщиной 1 сантиметр и весом не более 1 кг. Он работает на операционной системе Chrome OS, может превращаться в планшет (не отделяя клавиатуру).

Pixelbook оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD, процессором Core i5 или i7, в зависимости от конфигурации, а также до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Цена — от 999 долларов.

«Умные колонки»

Google представила две версии смарт-колонки Google Home - Google Home Mini и Google Home Max.

Маленькая «умная колонка» оснащается динамиком на 360 градусов и четырьмя светодиодами под тканевым покрытием. Она выйдет в трех цветовых вариантах — розовом, светло-сером и темно-сером. Колонка сможет помочь с расписанием, устанавливать напоминания, рассказывать новости и выполнять другие функции оригинальной Google Home с голосовым помощником Google Assistant. Цена – от 49 долларов.

Читайте такжеGoogle Chrome заблокирует автозапуск видео со звуком

Главная особенность большой колонки - стереодинамики с интеллектуальной подстройкой, поддержка потоковых сервисов и 12 месяцев бесплатной подписки на YouTube Red. Google Home Max будет стоить от 399 долларов.

Беспроводные наушники и «умная» экшн-камера

Google представила Google Pixel Buds — беспроводные наушники со встроенным переводчиком, который может переводить с 40 языков. Стоить такие наушники будут 159 долларов.

Также была показана небольшая экшн-камера с искусственным интеллектом Google Clips, предназначенная для съемки детей и животных. Она совместима со смартфонами линейки Pixel. Цена – от 249 долларов.