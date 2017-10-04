Airbus испытал двигательную систему летающего такси
В начале следующего года разработчики планируют испытать сразу все восемь двигателей летающего такси.
Авиаконцерн Airbus провел успешные испытания двигательной системы летающего такси, первый полет которого запланирован уже на 2018 год, сообщается на сайте компании, передает ZN.ua.
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В ходе испытания команда проекта проверила работу каждого из пропеллеров, двигателей мощностью 100 кВт, всех электрических систем, а также всего силового агрегата в целом.
В начале следующего года разработчики планируют испытать сразу все восемь двигателей летающего такси, а первый тестовый полет устройства состоится в конце 2018 года.
Напомним, в 2016 году французская аэрокосмическая компания представила первые изображения летающих такси в рамках проекта Vahana. Сообщалось, что Airbus планирует провести испытания полномасштабного прототипа до конца 2017 года, а первый продукт выпустить уже к 2020 году.