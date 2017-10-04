Airbus испытал двигательную систему летающего такси

Авиаконцерн Airbus провел успешные испытания двигательной системы летающего такси, первый полет которого запланирован уже на 2018 год, сообщается на сайте компании, передает ZN.ua.

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В ходе испытания команда проекта проверила работу каждого из пропеллеров, двигателей мощностью 100 кВт, всех электрических систем, а также всего силового агрегата в целом.

В начале следующего года разработчики планируют испытать сразу все восемь двигателей летающего такси, а первый тестовый полет устройства состоится в конце 2018 года.

Напомним, в 2016 году французская аэрокосмическая компания представила первые изображения летающих такси в рамках проекта Vahana. Сообщалось, что Airbus планирует провести испытания полномасштабного прототипа до конца 2017 года, а первый продукт выпустить уже к 2020 году.