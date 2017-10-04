Может работать даже под проливным дождем: Honda показала новый прототип гуманоидного робота-спасателя (видео)

Компания Honda представила новый прототип гуманоидного робота-спасателя — модель E2-DR. Робот умеет взбираться на лестницы и стремянки, работать под дождем и перемещаться со скоростью до 4 километров в час. Об этом сообщает N+1, ссылаясь на IEEE Spectrum.

Новая модель, робот-гуманоид E2-DR, была представлена на конференции IROS 2017 в конце сентября в Ванкувере. Длина робота — 168 сантиметров, а ширина самой крупной части туловища — всего 25 сантиметров. E2-DR оснащен несколькими камерами и вращающимся торсом: это помогает ему исследовать местность на предмет опасностей.

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Помимо подъема на стремянку (это умела и предыдущая разработка Honda) робот может подниматься по обычным лестницам (даже с узкими ступеньками), переступать через препятствия, проходить через узкие пространства (например, двери), перемещаться по неровным поверхностям, а также передвигаться на двух конечностях со скоростью 4 километра в час, а на четырех — со скорость 2,3 километра в час. Кроме того, робот может выдерживать перепады температуры (от -10 и 40 градусов), оснащен специальной системой охлаждения и не боится влаги: E2-DR может работать под проливным дождем, правда, в течение всего 20 минут.

Пока что у робота есть один существенный недостаток: неизвестно, может ли он самостоятельно вставать после падения. Как сообщает компания, прототип все еще находится на доработке: Honda также планирует оснастить робота специальной системой, которая позволит управлять им в настоящих опасных ситуациях. О том, когда будет представлена финальная, модернизированная версия E2-DR, компания не сообщает.

Как сообщал УНИАН, в Пекине на конференции выступил робот-музыкант Teo Tronico. 53-палый робот играет на клавишах и поет.