В Пекине выступил знаменитый робот-пианист с 53 пальцами (фото, видео)

В Пекине проходит ежегодная конференция World Robot Conference. Производители роботов представляют свои достижения.

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В частности, в рамках конференции выступил робот-музыкант Teo Tronico. 53-палый робот играет на клавишах и поет.

Создатель робота - итальянец Маттео Сузи. На разработку он потратил 4 года. За плечами робота, выступающего с 2012 года - концерты во многих больших залах мира, в частности в берлинской филармонии. Также робот выступал дуэтом с виртуозами-людьми.