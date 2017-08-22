В Пекине выступил знаменитый робот-пианист с 53 пальцами (фото, видео)
16:29, 22 августа 2017Наука и IT
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Робот-музыкант выступает с концертами уже несколько лет.
Teo Tronico / REUTERS
В Пекине проходит ежегодная конференция World Robot Conference. Производители роботов представляют свои достижения.
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В частности, в рамках конференции выступил робот-музыкант Teo Tronico. 53-палый робот играет на клавишах и поет.
Создатель робота - итальянец Маттео Сузи. На разработку он потратил 4 года. За плечами робота, выступающего с 2012 года - концерты во многих больших залах мира, в частности в берлинской филармонии. Также робот выступал дуэтом с виртуозами-людьми.
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