Массовое производство iPhone X откладывается: вероятно из-за проблем с экраном

Массовое производство iPhone X, презентация которого состоялась на прошлой неделе, до сих пор не началось. Как заявил аналитик Raymond James Кристофер Касо, это может привести к тому, что смартфон станет дефицитным, пишет ZN.

"Наши проверки продолжаются, но обратная связь от наших встреч с поставщиками говорит о том, что окончательное производство iPhone X еще не началось, а, как ожидается, начнется в середине октября. Это примерно на месяц позже, по сравнению с ожиданиями", - пишет Касо.

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При этом, массовое производство юбилейного смартфона компании Apple могут отложить и на декабрь. Задержки производства, возможно, связанные с OLED-дисплеем, который поставляет Samsung Display.

Как сообщал УНИАН ранее, 12 сентября компания Apple представила миру сразу три новых смартфона. Модели iPhone 8 и 8 Plus стали логичным этапом развития линейки. А флагман iPhone X претендует на звание очередного прорыва в будущее. Ожидание старта продаж новинок постоянно подогревается новыми данными об их возможности.