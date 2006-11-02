Volkswagen разработал высокотехнологичный автомобиль будущего (фото)

Группа дизайнеров компании Volkswagen из Калифорнии представила проект автомобиля будущего, созданного с использованием нанотехнологий. Машина, получившая название Nanospyder, способна эффективно защищать пассажиров и абсолютно безвредна для окружающей среды, сообщает Worldcarfans.com.

Каркас Nanospyder состоит из миллиардов небольших частиц, созданных с использованием нанотехнологий, диаметром менее 0,5 миллиметра. Каждая из этих частиц может быть запрограмирована на определенную жесткость, и, в случае столкновения, кузов автомобиля деформируется таким образом, что находящиеся внутри пассажиры остаются в безопасности.

Поверх нано-каркаса машины крепятся панели из органических материалов. Некоторые части этих панелей способны надуваться, что обеспечивает дополнительную защиту в случае столкновения.

Кроме того, внешние панели на Volkswagen Nanospyder служат дополнительным источником электроэнергии, вырабатываемой под воздействием солнечного света. При этом, основная част электричества получается из водородных топливных элементов. В движение Volkswagen Nanospyder приводят компактные электромоторы, установленные внутри каждого из колес автомобиля.

Проект специально подготовлен для участия в конкурсе дизайнеров, который пройдет в Лос-Анджелесе в конце ноября текущего года.

Лента.ру