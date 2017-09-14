Названа дата гибели космического зонда "Кассини"

Космический аппарат «Кассини» завершит свою миссию на орбите Сатурна 15 сентября. Именно завтра аппарат сгорит. Об этом сообщается на сайте NASA.

Указывается, что двигатель космического аппарата почти полностью изношен. Поэтому аппарат сгорит для того, чтобы в дальнейшем он не дрейфовал вокруг Сатурна и не врезался в один из спутников планеты.

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«Безопасным уничтожением космического аппарата в атмосфере Сатурна мы избегаем того, что «Кассини» мог повлиять на один из спутников Сатурна, и сохраним их неприкосновенными для будущих исследований», – заявил проектный менеджер «Кассини» в Лаборатории реактивного движения NASA Эрл Майзе.

Аппарат передавал на Землю фото облаков Сатурна и массивного урагана. В апреле этого года зонд отправил ближайшие за всю историю фото Сатурна.

«Кассини» исследует Сатурн в течение 13 лет.

Как сообщал УНИАН ранее, кольца Сатурна, возможно, образовались сравнительно недавно - всего 100 миллионов лет назад. Таковы предварительные результаты анализа информации, собранной космическим аппаратом "Кассини" на заключительном этапе его долгого космического путешествия.

Если данные о возрасте колец планеты подтвердятся, это будет означать, что мы наблюдаем за Сатурном в особый период его развития в пределах Солнечной системы.