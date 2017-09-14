Джобсом больше не пахнет: эксперты высказались о презентации Apple

Apple представила сразу три новых iPhone, один из которых, iPhone X, — огромный, напичканный инновациями и самый дорогой на рынке смартфонов — тут же стал сенсацией.

Даже самые желчные критики Apple констатируют: эта технологическая компания вновь способна на чудеса, говорится в статье журнала "Новое время".

Презентация дала ответ на два вопроса: Стивом Джобсом в Apple больше не пахнет и Apple еще способна создавать удивительные продукты.

Первая реакция экспертов и аналитиков на iPhone X оказалась в целом положительной. В первую очередь потому, что не будь "десятки", Apple уже вполне можно было бы хоронить. Но iPhone X позволяет говорить о том, что Apple способна на новые и оригинальные технологические решения. Это очень дорогой смартфон, но его дизайн и набор характеристик позволяют говорить о нем как об уникальном продукте, у которого есть свое место на рынке. В то же время эксперты не склонны считать iPhone X революцией.

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К числу наиболее часто упоминаемых моментов относятся опасения насчет удобства разблокировки iPhone X, когда он лежит на столе. В условиях отсутствия сканера отпечатков, к которому можно было просто приложить палец, теперь нужно либо наклоняться над столом, либо все же взять iPhone X в руку и поднести к лицу.

Также ряд обозревателей выражают опасение по поводу удобства использования экрана с такими маленькими рамками в повседневной жизни.

Кроме того, они отмечают, что революционный набор характеристик iPhone X является революционным больше для самой Apple, чем для рынка в целом.

Полный текст материала читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, американская корпорация Apple 12 сентября провела презентацию, на которой показала новое поколение iPhone и следующее обновление iOS под номером 11.