Россия проводит масштабную операцию против киберпреступности

На территории стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время проводится широкомасштабная операция "Прокси" по противодействию киберпреступности, сообщил глава МВД России Рашид Нургалиев.

"В прошлом году мы выступили с инициативой о поэтапной реализации под эгидой ОДКБ комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение в национальных сегментах сети Интернет информационных ресурсов криминального характера. И сейчас проводится первая совместная операция", - сказал Нургалиев журналистам после совещания министров внутренних дел государств-членов ОДКБ в Ереване.

По его словам, российское министерство проводит аналогичные мероприятия под условным названием "Сеть" уже на протяжение десяти лет. Только в прошлом году в ходе такой операции была приостановлена деятельность 610 деструктивных интернет-ресурсов, возбуждено 270 уголовных дел, выявлено 325 преступлений.

"В результате этих операций мы отмечаем значительное улучшение криминогенной обстановки в данной сфере, созданы предпосылки для вытеснения преступных элементов из российского сегмента сети Интернет", - отметил министр.

Он пообещал поделиться с коллегами наработками по борьбе с киберпреступностью, а также помочь в становлении специализированных подразделений по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

РИА “Новости”