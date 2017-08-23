SpaceX показала свой космический скафандр
14:01, 23 августа 2017Наука и IT
885 1
Это уже рабочая версия, которую уже проверили двойным вакуумным давлением
В костюме было трудно сохранить баланс «эстетичности и функциональности» / фото instagram.com
Глава SpaceX Элон Маск в своем инстаграме показал, как будет выглядеть первая версия скафандра для космических миссий компании.
»[Это] первая фотография скафандра SpaceX. Больше покажем в ближайшие дни. Стоит отметить, что это уже рабочая версия (не макет), которую уже проверили двойным вакуумным давлением», — написал он.
Читайте такжеНазвана рыночная стоимость космической компании Маска SpaceX
По словам бизнесмена, в костюме было трудно сохранить баланс «эстетичности и функциональности».
В твиттере Маск еще 20 августа сообщал, что скафандр SpaceX будут использовать и в NASA. Он не указал, подходит ли космический костюм для выхода в открытый космос.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter