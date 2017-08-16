Стали известны основные недостатки нового iPhone (фото)

Новый iPhone может стать толще, выше и шире по сравнению с iPhone 7. По этой причине к новому смартфону могут не подойти аксессуары для прошлогоднего устройства. Об этом сообщает Giga Apple со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, речь идет об iPhone 7s. Его размеры по высоте, ширине и толщине равняются 138,44 х 67,27 х 7,21 миллиметра. У прежней модели эти значения меньше в среднем на 0,1 миллиметра по каждой из сторон: 138,31 х 67,14 х 7,1 миллиметра.

Отмечается, что плотно прилегающие чехлы для iPhone 7 могут не подойти к iPhone 7s.

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Источник портала отметил, что это связано с использованием в новом устройстве стеклянной крышки корпуса, а не алюминиевой.

По слухам три новых iPhone будут анонсированы на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. iPhone 8 получит безрамочный дисплей. Также считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него смартфон получит сканер лица.

iPhone 7s скорее всего не будет иметь существенных изменений по сравнению с iPhone 7.