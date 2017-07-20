Хакеры взломали главного конкурента биткоина: у пользователей похитили более $30 миллионов

В среду неизвестные хакеры совершили вторую за последние дни атаку на пользователей криптовалюты Ethereum. В этот раз злоумышленники воспользовались лазейкой в клиенте для управления кошельками Parity. Было похищено более $30 миллионов, в отличие от предыдущего взлома, когда злоумышленники вытащили из электронных кошельков майнеров $7.4 миллиона. Об этом пишет Motherboard.

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Согласно сообщению основателя Parity Гэвина Вуда в официальном чат-канале для Parity, "критическая" уязвимость в Parity привела к тому, что по меньшей мере три аккаунта были взломаны – хакеры заполучили эфириума в эквиваленте $31,725,019.

В частности, Вуд писал, что уязвимость повлияла на контракт, используемый для создания кошельков с множественной подписью в последней версии Parity 1.5. Эти кошельки позволяют нескольким людям контролировать частные криптографические ключи, которые дают возможность им перемещать эфириум из кошелька, если большинство держателей ключей подписываются на транзакцию. Позднее команда Parity опубликовала сообщение в блоге, предупреждающее пользователей об этой уязвимости. Всем пользователям кошельков с такой подписью советовали переместить свои средства на безопасные адреса.

Предположительно, от взлома могли пострадать больше кошельков, чем те три, о которых известно наверняка. Журналисты считают, что эта атака может оказать одной из крупнейших в истории эфириума. Масштабнее был только печально известный взлом в 2015 году, когда хакеры заполучили более 50 миллионов долларов, а создателям эфириума пришлось разделить его на две ветви.

Как сообщалось, курс эфириума достиг исторического максимума в $401 в июне, а позже откатился к $198. Курс самой распространенной криптовалюты в мире – биткоина – составляет $2370.