Первый eBay-миллионер появился в Великобритании

В Великобритании появился первый человек, заработавший более миллиона фунтов стерлингов при помощи интернет-аукциона eBay, пишет The Daily Telegraph. Им стал Марк Рэдклифф (Mark Radcliffe), бывший сотрудник сети магазинов Tesco. Десять лет назад он организовал компанию First2Save, специализирующуюся на продаже различных устройств на аукционе.

В настоящее время годовой оборот его фирмы превышает 3 миллиона фунтов стерлингов. Ассортимент компании включает в себя 3700 наименований. В First2Save работает 19 человек, а в качестве хранилища используется склад площадью свыше 900 квадратных метров.

Десять лет назад First2Save состояла лишь из самого Марка Рэдклиффа, а в качестве склада он использовал гараж, примыкающий к дому родителей.

В будущем Марк Рэдклифф надеется расширить штат First2Save до 34 человек и стать крупнейшим торговцем на eBay, продавая ежемесячно по 50 тысяч товаров.

Лента.ру