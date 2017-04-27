Зонд Cassini нырнул в кольца Сатурна и прислал первые фотографии

Ученые NASA получили сигнал от космического зонда "Кассини", который приблизился на рекордно близкое расстояние к Сатурну и нырнул в ее кольца. В четверг аппарат прислал на Землю первые фотографии. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Это первое из запланированных 22 сближений с атмосферой Сатурна. В ходе каждого из них связи с зондом не будет - "Кассини" использует свою большую антенну как щит от частиц льда и пыли.

С каждым из следующих пролетов, которые, как ожидается, будут проходить следующие пять месяцев, "Кассини" будет продвигаться все ближе к поверхности планеты, дойдя в итоге до внутреннего, ближайшего к Сатурну кольца.

В самом лучшем разрешении фотографии колец Сатурна должны демонстрировать элементы размером до 150 метров в диаметре.

"Ни один космический аппарат никогда не был так близок к Сатурну. Мы могли полагаться только на предсказания, основанные на наших знаниях о других кольцах Сатурна, наших представлениях о том, каким будет зазор между кольцами и Сатурном. Я рад сообщить, что "Кассини" прошел через этот зазор, как мы и планировали, и вернулся в отличной форме", - рассказал руководитель миссии "Кассини" доктор Эрл Мейз.

NASA называет пролеты между атмосферой Сатурна и его кольцами грандиозным финалом. Так как к сентябрю, когда должно состояться последнее сближение, на борту "Кассини" практически не останется горючего, его миссия не может быть продолжена.

"Эта миссия принесет множество новых и удивительных данных. Мы ожидаем получить информацию о составе, структуре и динамике атмосферы Сатурна, а также поразительную информацию о кольцах", - говорит Атена Кустени из Парижской обсерватории в Медоне, во Франции.

Одна из главных задач миссии - определить массу, и, соответственно, возраст колец Сатурна. Чем больше их масса, тем выше шанс, что они существуют с глубокой древности, возможно даже являясь ровесниками самого Сатурна.

Космическая станция Cassini-Huygens стоимостью более $3 млрд была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Cassini назван в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, который доказал, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини).

Cassini-Huygens - одна из наиболее грандиозных космических станций, запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков в различных атмосферных условиях и спектрах.