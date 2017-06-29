Российский "Газпром" пострадал от вируса-вымогателя - Reuters

В числе компаний, чьи компьютеры поразил вирус-вымогатель, известный как Petya.А, оказался «Газпром». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госчиновника и лицо, расследующее инцидент.

Источники не предоставили никаких подробностей о количестве зараженных компьютеров в системе «Газпрома» или о степени ущерба.

«Газпром» отказался от комментариев.

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Компьютерный вирус, который исследователи называют GoldenEye или Petya, нанес ущерб компаниям всего мира, поскольку он распространился на более чем 60 стран.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Всего, по данным Нацполиции, за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц уже подали жалобу в киберполицию о блокировке компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают. Вместе с тем председатель Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.

В СБУ считают, что атака вируса-вымогателя, массово заразившего компьютеры украинских компаний, может быть организована из России или с территорий на Донбассе, контролируемых сепаратистами.