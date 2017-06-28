Вирус Petya.A: В полицию поступило около 200 обращений о вмешательстве в работу ПК

В ходе масштабной хакерской атаки на Украину в Департамент киберполиции Нацполиции Украины поступило около 200 обращений о вмешательстве в работу персональных компьютеров.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

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"По состоянию на 18.00 таких обращений только на линию call-центра киберполиции поступило уже около 200", - написал он.

Ранее Тракало сообщил, что это обращения как от государственных, так и частных учреждений, в том числе и от одного из мобильных операторов.

"Аналогичные сообщения поступают и в региональные представительства Департамента киберполиции. Сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров продолжают поступать. Все они фиксируются", - подчеркнул пресс-секретарь Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаки, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, понесли украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.