СБУ сотрудничает с международными лабораториями, исследующими кибератаки

Служба безопасности Украины сейчас сотрудничает с международными лабораториями, исследующими кибератаки.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала "112 Украина".

«Мы сейчас сотрудничаем с международными лабораториями, исследующими эти вирусы... К сожалению, ни одна страна не может на 100% защититься от вирусов, которые постоянно модифицируются. Сегодня мы совместно с международными институтами усиливаем эту работу, обновляем свои возможности, чтобы более эффективно противодействовать», - сказала она.

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«Конечно, мы работаем с определенными IТ-компаниями. Я хочу подчеркнуть, что СБУ не ведет никаких войн с этими компаниями, мы просто пытаемся навести порядок в этой сфере... Мы работаем исключительно в правовом поле», - подчеркнула пресс-секретарь СБУ.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаки, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.