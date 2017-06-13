Первый краш-тест: Tesla Model X разбили о бетонную стену (видео)

Национальное управление безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) провело первый краш-тест кроссовера Tesla Model X.

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Ролик с испытаниями был опубликован на YouTube-канале CrashNet1.

При проведении краш-тестов NHTSA воспроизводит условия, максимально приближенные к реальным. Так, при лобовом столкновении с устойчивым барьером кроссовер разогнали до 35 миль в час (около 60 километров в час). Благодаря тому, что спереди у автомобиля нет двигателя (как и у прочих электрокаров), он неплохо себя показал в испытаниях.

Ведомство присвоило Tesla Model X наивысший рейтинг безопасности во всех категориях, пишет Electrek. Таким образом, вероятность получения травм при лобовом и боковом столкновении в электрокаре менее 10 процентов. На данный момент это самый безопасный в мире кроссовер.