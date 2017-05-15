Маск показал прототип скоростного туннеля под Лос-Анджелесом (фото, видео)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал первое видео с прототипом туннеля под Лос-Анджелесом, сеть которых должна спасти город от пробок. Видео он выложил в своем "Инстаграме".

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Строительством сети туннелей, по которым машины будут перемещаться со скоростью до 200 км/час, закрепленные на электрических "санях", занимается новая компания Маска – The Boring Company.

The race between Gary, our pet snail who lives in a pineapple, and Godot, our tunnel boring machine, begins soon! Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:43 PDT

В другом Instagram-посте, Маск раскрыл первый маршрут, по которому проляжет туннель: "Из Лос-Анджелеса в Кальвер-Сити, Санта-Монику, Вествуд и Шерман Оукс".

В будущем сеть охватит большую часть мегаполиса. Маск обещает, что маршрут, который традиционно занимает 30-45 минут, можно будет преодолеть за 5 минут в тоннеле. Правда. пока неизвестно, получила ли его компания разрешение на строительство от мэрии.