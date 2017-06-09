В Японии построят самоуправляемые грузовые суда

Судостроительные компании Японии объявили о масштабном проекте по конструированию самоуправляемых грузовых судов, передает Би-би-си. Оборудование с использованием искусственного интеллекта, установленное на этих судах, позволит прокладывать максимально безопасные, короткие и удобные маршруты.

Читайте такжеЯпония успешно запустила ракету на твердом топливе "Эпсилон"Искусственный интеллект позволит также избегать морских происшествий, уверены авторы проекта. Разработчики планируют ввести эти суда в эксплуатацию в 2025 году.

Всего планируется построить около 250 судов. Проект оценивается в десятки миллиардов йен (сотни миллионов долларов).

На проекте заняты судостроительные компании Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen, Japan Marine United.

Первые подобные самоуправляемые суда все-таки будет сопровождать небольшой по численности технический персонал. Однако впоследствии суда станут полностью автономными.

В 2016 году о планах создания самоуправляемых сухогрузов сообщала компания Rolls-Royce, ее суда должны появиться на морских маршрутах к 2020 году. "Это то, что происходит здесь и сейчас. Речь идет не о "если получится", а о том, когда получится", - говорил тогда вице-президент компании Оскар Левандер. "Мы увидим эти корабли к концу десятилетия", - пообещал он.