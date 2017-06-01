Эксперты спрогнозировали, когда искусственный интеллект полностью заменит людей разных профессий

Специалисты из Института будущего человечества при Оксфордском университете опросили 352 мировых экспертов о будущем искуственного интеллекта. Его результаты представлены на ресурсе arXiv.org, передает Naked Science.

Читайте такжеУченые создали основу для Терминатора из "жидкого металла", которая может бороться с ракомВ результате азиатские ученые оказались более "оптимистичны" в прогнозах развития ИИ, чем их североамериканские коллеги. По мнению первых, искусственный интеллект превзойдет человека в решении большинства задач в течение 30 лет. в свою очередь североамериканцы заявили о более чем 70-летнем промежутке.

По мнению ученых из разных уголков мира, с вероятностью 50% искусственный интеллект заменит человека во всех сферах деятельности в течение 120 лет. Но некоторые профессии "уйдут" раньше.

"Переводчики станут не нужны к 2024 году: тогда ИИ будет справляться с такими задачами лучше. К 2026 году он также будет уверенно писать простые эссе. Водители грузовых автомобилей станут не нужны к 2027 году, а к 2031-му та же участь ждет продавцов розничной торговли. В середине XXI столетия роботы будут уверенно выполнять хирургические операции", - отмечают исследователи.

Искуственный интеллект сможет освоить даже творческие профессии. Ученые предполагают, что почти всю художественную литературу к концу 40-х тоже будут писать специальные программы.