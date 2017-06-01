Эксперты спрогнозировали, когда искусственный интеллект полностью заменит людей разных профессий
Стремительное развитие ИИ, по мнению многих ученых, чревато потерей рабочих мест для миллионов людей.
Специалисты из Института будущего человечества при Оксфордском университете опросили 352 мировых экспертов о будущем искуственного интеллекта. Его результаты представлены на ресурсе arXiv.org, передает Naked Science.
Читайте такжеУченые создали основу для Терминатора из "жидкого металла", которая может бороться с ракомВ результате азиатские ученые оказались более "оптимистичны" в прогнозах развития ИИ, чем их североамериканские коллеги. По мнению первых, искусственный интеллект превзойдет человека в решении большинства задач в течение 30 лет. в свою очередь североамериканцы заявили о более чем 70-летнем промежутке.
По мнению ученых из разных уголков мира, с вероятностью 50% искусственный интеллект заменит человека во всех сферах деятельности в течение 120 лет. Но некоторые профессии "уйдут" раньше.
"Переводчики станут не нужны к 2024 году: тогда ИИ будет справляться с такими задачами лучше. К 2026 году он также будет уверенно писать простые эссе. Водители грузовых автомобилей станут не нужны к 2027 году, а к 2031-му та же участь ждет продавцов розничной торговли. В середине XXI столетия роботы будут уверенно выполнять хирургические операции", - отмечают исследователи.
Искуственный интеллект сможет освоить даже творческие профессии. Ученые предполагают, что почти всю художественную литературу к концу 40-х тоже будут писать специальные программы.