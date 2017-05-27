Начало строительства крупнейшего в мире оптического телескопа (видео)

В чилийской пустыне Атакама 26 мая началось строительство крупнейшего в мире оптического телескопа, который будет в пять раз мощнее ныне работающий Very Large Telescope. Об этом сообщило "Радио.Свобода".

Читайте такжеТелескоп Hubble запечатлел звездные ясли в созвездии Девы (фото)

"Прибор разместят на горе высотой три тысячи метров. Диаметр его главного зеркала составит 39 метров. Ожидается, что телескоп ускорит открытие новых планет в других солнечных системах и поиск еще меньших планет, чем те, которые обнаружены до сих пор, а также позволит получать информацию о составе небесных тел и возможность существования там жизни. Запуск системы ожидается в 2024 году", - говорится в сообщении.

По словам ученых, сухой климат Атаками – это лучшие условия для наблюдения, которые можно найти на Земле.

"Строительство гигантского телескопа финансируется Европейской южной обсерваторией, которая объединяет 15 европейских государств и Бразилию. Ориентировочная стоимость проекта – 1 миллиард евро", - отмечает издание.