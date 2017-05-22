Голландские студенты разработали первый в мире биоразлагаемый автомобиль (видео)
14:35, 22 мая 2017Наука и IT
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Транспортное средство полностью состоит из разлагающихся в природе материалов.
В основе корпуса биоавтомобиля - льняные волокна / Скриншот УНИАН
Автомобиль получил название "Lina", в его конструкции используется льняное волокно. Благодаря наслоению волокон корпус не уступает по прочности карбону или алюминию.
При этом такой материал легко поддается вторичной переработке или может со временем полностью разложиться.
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Автомобиль способен перевозить до четырех человек при помощи электромотора.
Правда, автоновинка передвигается немного быстрее велосипеда.
Голландские студенты разработали первый в мире биоразлагаемый автомобиль
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