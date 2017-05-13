Распространение вируса-вымогателя удалось приостановить

10:36, 13 мая 2017
Наука и IT
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Чтобы снова начать заражения, злоумышленникам достаточно изменить несколько строчек кода, где упоминается домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

Распространение вируса-вымогателя случайно приостановили / фото Kafeine/Twitter

Распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить, зерегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

Специалист по безопасности, который ведет твиттер @MalwareTechBlog, обнаружил, что вирус зачем-то обращается к этому домену и решил зарегистрировать его, чтобы следить за активностью программы, передает Медуза.

Как выяснилось потом, в коде вируса говорилось, что если обращение к этому домену успешно, то заражение следует прекратить; если нет, то продолжать. Сразу после регистрации домена, к нему пришли десятки тысяч запросов.

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Как написал @MalwareTechBlog, когда он регистрировал домен, он не знал, что это приведет к замедлению распространения вируса.

Чтобы снова начать заражения, злоумышленникам достаточно изменить несколько строчек кода, где упоминается домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

Напомним, вирус-вымогатель начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокировку. Десятки тысяч заражений зарегистрировали в 99 странах.

Регистрация вышеупомянутого домена не помогла тем, кто уже был заражен, но дала время другим установить обновление Windows, после которого вирус не работает.

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Теги: #вирус-вымогатель#регистрация домена