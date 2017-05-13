Разработчики нового вируса-вымогателя WCry заработали уже более $6000

Авторы вируса-вымогателя WannaCry (также известен как WCry) заработали 12 мая на своих жертвах как минимум 3,5 биткоина. По курсу 1740 долларов за один биткоин, который установился к 22 часам по Киеву, это чуть больше шести тысяч долларов.

Издание «Медуза» проанализировало историю транзакций на биткоин-кошельки, на которые вирус требовал перечислить деньги (эта информация публична). Адреса кошельков были взяты из скриншотов жертв и отчета «Лаборатории Касперского».

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Так, на трех кошельках, связанных с WCry, было обнаружено 20 транзакций, совершенных 12 мая. Чаще всего средства поступали порциями по 0,16-0,17 биткоина — это порядка 300 долларов. Именно по 300 долларов требовали заплатить хакеры от своих жертв (иногда стоимость разблокировки повышалась до 600 долларов).