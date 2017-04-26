NASA показало пролет Cassini между кольцами Сатурна (видео)

Зонд Cassini начинает свою финальную миссию – серию из 22 пролетов между кольцами Сатурна и его атмосферой. Агентство NASA уже показало видео, которым демонстрируется этот маневр.

Последняя фаза жизни аппарата будет называться Grand Finale.

Cassini войдет в атмосферу Сатурна 15 сентября 2017 года после 13 лет работы, а подготовка аппарата к маневру началась сегодня, 26 апреля.

Читайте такжеNASA опубликовало фото спутника Сатурна, который похожий на пельмень

Космическая станция Cassini-Huygens стоимостью более $3 млрд была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Cassini назван в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, который доказал, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини). Cassini-Huygens - одна из наиболее грандиозных космических станций, запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков в различных атмосферных условиях и спектрах.