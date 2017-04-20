Компания GoPro анонсировала новую камеру Fusion (видео)

Компания GoPro, на следующий день после анонса Facebook, представила свою новую камеру под названием Fusion. Она может одновременно снимать как обычные видео, так и сферические для последующего воспроизведения в VR, сообщает TechCrunch.

Сама камера будет представлена только осенью этого года: GoPro фактически дала только тизер. Известно, что камера снимает 360 градусов с огромным разрешением 5К при 30 кадрах в секунду. Также есть возможность активировать режим OverCapture и провести съемку в стандартном режиме. По сути Fusion представляет собой камеру, которая может снимать в любом формате, а пользователь уже сам решит, какой выбрать.

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Ранее GoPro предлагала техническое решение для съемки 360-градусного видео. Нужно было приобрести специальное оборудование и десяток камер GoPro. Это стоило огромных денег (в среднем одна камера обойдется в $400), поэтому решение не стало популярным. К тому же, в последнее время активно развиваются достаточно небольшие VR-камеры, вроде Gear 360 от Samsung. Решение в виде Fusion возвращает GoPro на общее поле битвы за покупателя.

На данный момент стоимость камеры неизвестна. Но летом этого года GoPro запускает специальную программу beta-тестирования, в рамках которой камеры Fusion выдадут создателям видео для проверки возможностей камеры.

Для GoPro новый успешный продукт очень важен. В последнее время дела компании идутневажно, а дрон Karma и вовсе не сумел себя достойно показать.