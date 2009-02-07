Представлен компьютер с картонным корпусом

Американский дизайнер Брендон Макалусо (Brenden Macaluso) разработал компьютер, корпус которого сделан из картона, сообщает Engadget. Он называется Recompute и будет представлен на конкурсе Greener Gadgets Design Competition, который пройдет в конце февраля в Нью-Йорке.

В корпусе настольного ПК Recompute нет ни металла, ни пластика. Он состоит только из гофрированного картона. Это значительно снижает стоимость производства корпуса, делает его экологичным и легко перерабатываемым.

Кроме того, картон не препятствует циркуляции воздуха внутри корпуса, что позволяет эффективно охлаждать компоненты. При необходимости в картонном корпусе можно легко проделать дополнительные вентиляционные отверстия.

Внутрь картонного корпуса Брендон Макалусо установил процессор Intel Core 2 Duo и два гигабайта оперативной памяти. Также у компьютера Recompute есть восемь портов USB и прочие стандартные разъемы.

Отметим, что создатель Recompute называет свое устройство более пожаробезопасным, чем обычные ПК в пластиковом корпусе. Он подчеркивает, что температуры горения и воспламенения картона составляют 258 и 427 градусов Цельсия соответственно, а пластик плавится уже при 120 градусах Цельсия.

Лента.ру