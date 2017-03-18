Китай занимается разработкой многоразовых ракет-носителей

Китай ведет разработку собственной системы, которая позволила бы повторно использовать элементы ракеты-носителя после запусков по аналогии с ракетами Falcon 9 компании SpaceX, сообщает ZN.ua со ссылкой на South China Morning Post.

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"Разработка ведется Исследовательским институтом ракетной техники Китайского объединения космических технологий (CALT). В системе предполагается применение многочисленных парашютов, срабатывающих до вхождения в плотные слои атмосферы, с помощью которых компонент ракеты-носителя будет возвращаться без повреждений. Компонент ракеты-носителя также будет оснащаться специальной подушкой безопасности, которая позволит сохранить стартовый ракетный двигатель во время посадки на землю", - говорится в сообщении.

Дата завершения разработки системы пока не называется.

Как сообщалось ранее, SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.