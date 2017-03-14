Boeing испытал парашюты своего первого космического корабля (видео)

Boeing 10 марта 2017 года успешно провел первые испытания парашютной системы своего первого пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, пишет N+1.

В настоящее время по заказу NASA три американские частные компании занимаются разработкой космических кораблей, предназначенных для доставки людей на Международную космическую станцию. Речь идет о Sierra Nevada, создающей беспилотный аппарат Dream Chaser, SpaceX, работающей над Crew Dragon и Boeing.

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Работы ведутся в рамках программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, целью которой является снижение зависимости США от российской космической отрасли. Дело в том, что сегодня отправка американских космонавтов на МКС осуществляется российскими космическими кораблями «Прогресс».

Прежде, чем новые космические корабли начнут выполнять полеты в космос, разработчики должны провести тщательные испытания всех их систем. Испытания парашютной системы CST-100 не являются исключением.

Во время испытаний массогабаритный макет Starliner с активной парашютной системой подняли с помощью воздушного шара на высоту 11,7 тысячи метров, после чего пиропатроны отсоедини его от удерживающего троса. После отделения сработал стабилизирующий парашют, не входящий в состав парашютной системы CST-100. Он должен был компенсировать раскачивание от рывка троса, на котором сработали пиропатроны.

На высоте 8,5 тысячи метров сработали первые два парашюта собственной парашютной системы Starliner. Они отвечают за стабилизацию космического корабля и начальное торможение. Они должны замедлять падение аппарата до скорости, на которой могут быть выпущены основные парашюты.

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Основные три парашюта были выпущены на высоте 3,7 тысячи метров с помощью специальных установок с пиротехническими зарядами, по конструкции схожих с гранатометами. На этих парашютах макет космического корабля без повреждений приземлился на полигоне в пустыне в Нью-Мексико.

Концерн Boeing занимается разработкой своего первого пилотируемого космического корабля с 2011 года. Согласно проекту, он сможет перевозить до семи человек и около ста килограммов грузов. В пристыкованном к МКС состоянии аппарат сможет находиться до шести месяцев. Starliner рассчитан на многоразовое использование — его можно будет запускать в космос до десяти раз.