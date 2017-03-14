Boeing испытал парашюты своего первого космического корабля (видео)
Новые космические корабли должны пройти тщательные испытания всех систем.
Boeing 10 марта 2017 года успешно провел первые испытания парашютной системы своего первого пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, пишет N+1.
В настоящее время по заказу NASA три американские частные компании занимаются разработкой космических кораблей, предназначенных для доставки людей на Международную космическую станцию. Речь идет о Sierra Nevada, создающей беспилотный аппарат Dream Chaser, SpaceX, работающей над Crew Dragon и Boeing.
Читайте такжеNASA показало испытания космического корабля Starliner (видео)
Работы ведутся в рамках программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, целью которой является снижение зависимости США от российской космической отрасли. Дело в том, что сегодня отправка американских космонавтов на МКС осуществляется российскими космическими кораблями «Прогресс».
Прежде, чем новые космические корабли начнут выполнять полеты в космос, разработчики должны провести тщательные испытания всех их систем. Испытания парашютной системы CST-100 не являются исключением.
Во время испытаний массогабаритный макет Starliner с активной парашютной системой подняли с помощью воздушного шара на высоту 11,7 тысячи метров, после чего пиропатроны отсоедини его от удерживающего троса. После отделения сработал стабилизирующий парашют, не входящий в состав парашютной системы CST-100. Он должен был компенсировать раскачивание от рывка троса, на котором сработали пиропатроны.
На высоте 8,5 тысячи метров сработали первые два парашюта собственной парашютной системы Starliner. Они отвечают за стабилизацию космического корабля и начальное торможение. Они должны замедлять падение аппарата до скорости, на которой могут быть выпущены основные парашюты.
Читайте такжеBoeing намерена опередить SpaceX в подготовке первого полета человека на Марс
Основные три парашюта были выпущены на высоте 3,7 тысячи метров с помощью специальных установок с пиротехническими зарядами, по конструкции схожих с гранатометами. На этих парашютах макет космического корабля без повреждений приземлился на полигоне в пустыне в Нью-Мексико.
Концерн Boeing занимается разработкой своего первого пилотируемого космического корабля с 2011 года. Согласно проекту, он сможет перевозить до семи человек и около ста килограммов грузов. В пристыкованном к МКС состоянии аппарат сможет находиться до шести месяцев. Starliner рассчитан на многоразовое использование — его можно будет запускать в космос до десяти раз.