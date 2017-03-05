Facebook хочет заняться выпуском собственных шоу, сериалов и программ
04:07, 05 марта 2017Наука и IT
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Социальная сеть Facebook сообщила о том, что планирует заняться производством эксклюзивных шоу, сериалов и программ.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"Facebook готовит еженедельные получасовые ролики, которые могут затронуть тему науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры", - говорится в сообщении.
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Кроме того, соцсеть планирует тратить на производство каждого видео до полумиллиона долларов.
Точные сроки запуска нового проекта также неизвестны.
Как сообщал УНИАН, недавно Google увеличили лимит на входящие сообщения до 50 МБ.
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