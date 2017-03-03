Google увеличили лимит на входящие сообщения до 50 МБ

Google сообщает, что теперь пользователи Gmail смогут получать письма с вложением до 50 МБ, как пишет Watcher.

Большинство сервисов, как Gmail до недавнего времени, позволяли получать письма размером до 25 МБ. С недавних пор этот лимит для входящих писем в Gmail был увеличен вдвое, обновление станет доступно всем пользователям за несколько дней.

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Ограничения для исходящих сообщений остается неизменным — для больших файлов компания рекомендует использовать онлайн-хранилище Google Drive.

Напомним, что не так давно Google рассказали, как борются со спамом и опасными приложениями.