Google увеличили лимит на входящие сообщения до 50 МБ
13:51, 03 марта 2017Наука и IT
688
Обновление станет доступно всем пользователям за несколько дней.
Иллюстрация / REUTERS
Google сообщает, что теперь пользователи Gmail смогут получать письма с вложением до 50 МБ, как пишет Watcher.
Большинство сервисов, как Gmail до недавнего времени, позволяли получать письма размером до 25 МБ. С недавних пор этот лимит для входящих писем в Gmail был увеличен вдвое, обновление станет доступно всем пользователям за несколько дней.
Читайте такжеGoogle запустил 3D-тур по Верховной раде (фото)
Ограничения для исходящих сообщений остается неизменным — для больших файлов компания рекомендует использовать онлайн-хранилище Google Drive.
Напомним, что не так давно Google рассказали, как борются со спамом и опасными приложениями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter