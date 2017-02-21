Канал Минобороны России заблокировали в Facebook за пост о "Гиви"

20:55, 21 февраля 2017
Наука и IT
3313

Официальный аккаунт российского пропагандистского телеканала "Звезда" в Facebook был заблокирован в связи с публикацией статьи о ликвидации "комбата" "Сомали" Михаила Толстых "Гиви".

"Гиви" был уничтожен мгновенно / Сайт боевиков

Об этом сообщил представитель пресс-службы "Звезды", передает ТАСС.

"Аккаунт телеканала "Звезда" был заблокирован в связи с материалом о ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых в связи с тем, что в публикация якобы нарушает нормы сообщества соцсети", - сказали в пресс-службе пропагандиста. 

Читайте такжеYouTube, Facebook, Twitter и Microsoft объединяются для борьбы с терроризмом

Канал Минобороны России "Звезда" направил в Facebook запрос с просьбой прояснить ситуацию, однако "пока ответ от компании телеканал не получил".

По словам представителя "Звезды", аналогичный пост в Instagram был также удален.

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Facebook#Гиви