NASA показало видео разорванной Солнцем кометы

Космическая обсерватория SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) зафиксировала, как Солнце разрывает на части подлетевшую к нему комету.

Небесное тело приблизилось к светилу со скоростью более 2 млн км/ч. Комета, впервые замеченная 1 августа 2016 года обсерваторией SOHO, прекратила свое существование через трое суток. Видео, демонстрирующее последние моменты жизни небесного тела, представило NASA.

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