Volkswagen представит новый CrossGolf (фото)

Компания Volkswagen представит на автосалоне в Париже новую версию своего высокого хэчбэка Golf Plus, сообщает Auto-motor-und-sport.de. Автомобиль CrossGolf отличается от стандартной модели пластиковым обвесом и новыми бамперами, которые делают машину похожей на внедорожник.

Кроме внешнего пластикового обвеса CrossGolf отличается от стандартной модели увеличенным до 200 миллиметров дорожным просветом и 17-дюймовыми колесными дисками. Однако, в отличие от настоящих внедорожников, CrossGolf остался переднеприводной машиной и с технической точки зрения мало отличается от обычной версии.

Для Volkswagen CrossGolf предлагается четыре мотора. Это бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 102 лошадиные силы, а также 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 лошадиных сил. Кроме того, машина будет комплектоваться двумя дизелями объемом 1,9 и 2,0 литра и мощностью 105 и 140 лошадиных сил соответственно.

В Европе продажи новинки начнутся уже в ноябре этого года. Ожидается, что CrossGolf займет нишу компактных внедорожников в модельной гамме Volkswagen до появления полноприводной модели Tiguan.

Автолента.ру