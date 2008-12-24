Как заказать билет на поезд через Интернет

С 22 декабря 2008 года «Укрзализныця» ввела 1-й этап по оформлению проездных документов через Интернет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, зайдя на официальный веб-сайт ведомства в раздел «Для пассажиров», можно получить справку относительно наличия свободных мест в поездах, стоимости проезда и оформить бронь-заказ через сайт с последующим выкупом проездных документов в билетной кассе. Забронировать места на поезд можно за 45 суток до отправления поезда.

Оплата осуществляется платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro) только за операцию бронирования проездного документа.

После бронирования места пассажир получит уникальный код, который можно распечатать на обычной бумаге. Если возможности печати нет, необходимо правильно записать этот код.

По предъявлению кода можно выкупить свой билет в любой кассе «Укрзализныци», которая осуществляет продажу билетов на пассажирские поезда, на протяжении двух суток со дня заказа.

Как отмечают в ведомстве, в январе 2009 года планируется внедрение не только бронирования, но и оплаты проездных документов через Интернет.

Также в 2009 году (второе полугодие) планируется установление автоматов самообслуживания по продаже билетов и разработка электронного билета.