Мимо Земли пролетел новый астероид (видео)

Астрономы обнаружили его всего пять дней назад, передает Business Insider.

Он прошел в 261 тыс. км от Земли и двигался со скоростью 26 700 км/ч. Его размер составлял 4-14 метров (меньше, чем автобус, но больше автомобиля). Отмечается, что это второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели.

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Ученые подчеркнули, что астероид слишком маленький и медленно летящий, чтобы нанести Земле серьезные повреждения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 января в небе можно было наблюдать, как около Земли пролетел астероид "Веста". Это - единственный в Солнечной системе астероид, которы возможно рассмотреть невооруженным глазом.