В ночь на Крещение к Земле приблизится самый яркий астероид

Это - единсвенный в Солнечной системе астероид, которы возможно рассмотреть невооруженным глазом, передает Earthsky.org.

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Отмечается, что его поверхность очень яркая. Крупнейший астероид был впервые обнаружен в 1807 году в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Он будет находиться на расстоянии 229 миллионов километров от Земли.

Из-за своей величины и траектории полета он хорошо будет виден даже без использования спецтехники.

Напомним, 30 декабря 2016 года к Земле приблизился астероид размером в пять километров под названием "Таутарис".